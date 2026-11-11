Veröffentlicht am 11.11.2026

Quickborn. Gemeinsam anpacken für den Naturschutz: Am Samstag, 14. November, sind freiwillige Helferinnen und Helfer eingeladen, am ersten Entkusselungstag der diesjährigen Wintersaison junge Birken und andere Gehölze aus dem Himmelmoor zu entfernen.

Beim sogenannten Entkusseln werden junge Gehölze, insbesondere Birken und Kiefern, aus dem Moor entfernt, erklärt die Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor, die das Entkusseln organisieren. Denn breiten sich diese Pflanzen zu stark aus, können sie dem Moor Wasser entziehen und seine natürliche Entwicklung beeinträchtigen. Durch den gemeinsamen Einsatz wird verhindert, dass die Moorflächen zunehmend zuwachsen. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen für die Regeneration dieses wertvollen Naturraums verbessert.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Betriebshof der Torfbahn in der Himmelmoorstraße 6 in 25451 Quickborn. Von dort geht es gemeinsam mit der Torfbahn zum Einsatzort. Nach einer kurzen Einweisung beginnen die Arbeiten im Moor.

Je nach Bedarf stehen unterschiedliche Aufgaben an: Kleine Gehölze werden abgeschnitten, junge Birken herausgezogen und größere Bäume fachgerecht abgesägt. Außerdem muss das entfernte Material aus dem Moor getragen und verladen werden.

Nach etwa zweieinhalb Stunden kehren die Helferinnen und Helfer zum Betriebshof zurück. Dort wartet als Stärkung ein besonderer Abschluss: Franzis berühmte Torfbahnschmalzstullen.

Wer mitmachen möchte, sollte robuste Kleidung und festes Schuhwerk oder Gummistiefel tragen. Arbeitshandschuhe, Astscheren und Handsägen können gerne mitgebracht werden. Kettensägen dürfen ausschließlich von Personen mit dem entsprechenden Sägeschein „AS Baum I“ eingesetzt werden.

Bei Gewitter oder einer amtlichen Unwetterwarnung muss die Aktion aus Sicherheitsgründen verschoben werden.

Interessierte werden gebeten, sich vorab anzumelden. Die Anmeldung ist telefonisch oder per WhatsApp unter der Telefonnummer 0173 854 0 762 oder per E-Mail an dan_zelck@hotmail.com möglich.