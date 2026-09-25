Veröffentlicht am 25.09.2026

Mit Ehrgeiz, Engagement und fachlichem Können haben rund 3.300 junge Menschen ihre Ausbildung im Hansebelt erfolgreich abgeschlossen. 68 von ihnen erzielten in ihrem Ausbildungsberuf das beste Prüfungsergebnis und wurden dafür gestern von der IHK zu Lübeck im Rahmen der traditionellen Bestenehrung auf dem Kultur Gut Hasselburg ausgezeichnet.

Vor rund 260 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben erhielten die Ausbildungsbesten ihre Urkunden sowie einen Glasaward als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen. Die Ehrung nahmen Jochen Brüggen, Vicepräses der IHK zu Lübeck, Ostholsteins Kreispräsidentin Petra Kirner sowie Nils Jarck, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, vor.

Jochen Brüggen würdigte die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen sowie das Engagement der Ausbildungsbetriebe: „Die ausgezeichneten Fachkräfte zeigen eindrucksvoll, welche Chancen die duale Ausbildung bietet. Ihr Erfolg ist das Ergebnis von Leistungsbereitschaft, persönlichem Einsatz und der starken Unterstützung durch ihre Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen.“

Die Auszeichnung mache deutlich, dass eine erfolgreiche Berufsausbildung weit mehr ist als der Einstieg ins Berufsleben. Sie schaffe die Grundlage für berufliche Entwicklung, persönlichen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft. Angesichts des anhaltenden Fachkräftebedarfs komme gut ausgebildeten Nachwuchskräften eine Schlüsselrolle für die Unternehmen im Hansebelt zu. Brüggen appellierte deshalb an Schulen und Unternehmen, Berufsorientierung weiter zu stärken – etwa durch Praktika und IHK-Ausbildungsbotschafter.

In einem digitalen Grußwort betonte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dr. Dorit Stenke: „Eine gute Ausbildung vermittelt heute weit mehr als Fachwissen, nämlich auch Future Skills wie logisches Denken, Konfliktlösefähigkeiten, Medienkompetenzen – auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz – sowie kommunikative Fähigkeiten und Fremdsprachenkenntnisse“ sagte Stenke und betonte, dass es deshalb wichtig sei, die duale Ausbildung, weiterhin sichtbar zu machen. „Sie sind die besten Botschafter dafür!“, bestärkte sie die jungen Menschen.

Die musikalisch von "Max & Friends" begleitete IHK-Bestenehrung ist Teil eines mehrstufigen Ehrungssystems, das Spitzenleistungen in der dualen Ausbildung auf regionaler, Landes- und Bundesebene würdigt. Sie unterstreicht die hohe Qualität der beruflichen Bildung und die Bedeutung der dualen Ausbildung für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.