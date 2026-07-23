Der Wilde Westen mitten in der Fußgängerzone „Eine Stadt spielt Karl May“

Bad Segeberg. Am Samstag, den 8. August 2026, verwandelt sich die Bad Segeberger Innenstadt wieder in eine lebendige Kulisse aus dem Wilden Westen. Unter dem beliebten Motto „Eine Stadt spielt Karl May“ erwartet Einheimische sowie treue Karl-May-Fans ab 10 Uhr Aktionen für die ganze Familie.

Organisiert wird der Aktionstag von der Tourist-Info der Stadt Bad Segeberg in enger Kooperation mit der Kalkberg GmbH. Gemeinsam holen die Partner die Faszination der Karl-May-Spiele direkt vom Stadion in die Fußgängerzone und bieten Tanzdarbietungen und Country-Musik.

Das absolute Highlight für alle Fans: Das Ensemble der diesjährigen Karl-May-Inszenierung „Im Tal des Todes“ kommt um 11 Uhr direkt aus dem Freilichttheater in die Fußgängerzone. Bei einer exklusiven Autogrammstunde an insgesamt fünf Stationen stehen unter anderem Alexander Klaws, Bastian Semm und weitere Stars der Spiele für Unterschriften und persönliche Begegnungen bereit.

Die Geschäfte der Innenstadt beteiligen sich mit kreativen Ideen, passenden Dekorationen und besonderen Angeboten an dem Aktionstag. Das Event schlägt die Brücke zwischen der Innenstadt und dem Freilichttheater am Kalkberg.

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