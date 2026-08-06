Lentföhrden feiert seine Hörner

Entlang des Ochsenweges kennzeichnen große Hörnerskulpturen den historischen Wegverlauf. Auch Lentföhrden hat jetzt einen Hörnerplatz an der Schulstraße/Ecke Kreuzweg. Die Hörner mit Messingkappen symbolisieren die frühere Nutzung des Weges als Handelsweg, auf dem Ochsen entlanggetrieben und Waren transportiert wurden.

Die Einweihung findet am Mittwoch, den 26.08.2026, um 15 Uhr vor Ort (Schulstraße Ecke Kreuzweg) statt.

Gemeinsam mit der Schirmherrin Frau Sabine Sütterlin-Waack (Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein a.D.), Vertretern des Ochsenweg e.V. sowie dem Holsteiner Auenland und den Künstlern wird das neue Wahrzeichen eingeweiht.