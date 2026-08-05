AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen

Es wird gebaut bei der AKN. Das bedeutet für Pendler und Fahrgäste Änderungen in den Fahrplänen, Schienenersatzverkehre und vor allem dass sie mehr Zeit einplanen müssen:

Folgende Linien sind betroffen:

A2 Temporärer Ersatzverkehr einzelner Fahrten zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt | 17.06. - 14.08.2026 Um den Fahrplan ab sofort robuster zu gestalten, werden vom 17. Juni bis 14. August jeweils montags bis freitags sieben von zehn Zugpaaren, die sonst nur zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt verkehren, auf die Strecke Kaltenkirchen – Dodenhof (und zurück) verkürzt.

Die betroffene Strecke zwischen Dodenhof und Bad Bramstedt (und zurück) wird durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Sie übernehmen die Verbindung zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt. Die durchgehenden Zugverbindungen zwischen Kaltenkirchen und Neumünster bleiben von den Maßnahmen unberührt und verkehren weiterhin planmäßig.

A1 | A2 SEV zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd sowie Fahrplanänderungen auf der Linie A1 | 04.07. - 17.08.2026

Von Samstag, 04.07., 03:00 Uhr, bis Montag, 17.08., 04:00 Uhr kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Änderungen im Bahnverkehr.

A2: Zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd

Zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd fahren aufgrund von Bauarbeiten Busse statt Bahnen.

Die Busse fahren in Norderstedt Mitte früher als die Regelzüge ab.

Bitte planen Sie für Ihre Reise bis zu 25 Minuten mehr Fahrzeit ein.

Zusätzlich verkehrt der reguläre Direktbus der A2 mit Halt in Kaltenkirchen, Kaltenkirchen Süd, Henstedt-Ulzburg, Moorbekhalle (Weg am Denkmal) und Norderstedt Mitte.

A1: Zwischen Eidelstedt und Ulzburg Süd

Montag bis Freitag fahren zwischen 6 und 22 Uhr alle Züge 10 Minuten später ab.

Zusätzlich werden einige Züge von Montag bis Freitag und am Sonntag zwischen Kaltenkirchen/Ulzburg und Tanneneck/Quickborn durch Busse ersetzt.

Die Fahrzeit verlängert sich je nach Abschnitt des Busverkehrs um 9–19 Min.

A1: Geänderter Umstieg von A1/A2 in Tanneneck statt Ulzburg Süd

Der Umstieg zur Linie A1 erfolgt in diesem Zeitraum in Tanneneck statt in Ulzburg Süd. Die Linie A2 fährt über Ulzburg Süd hinaus bis Tanneneck, wo der Umstieg zur A1 möglich ist. Achten Sie in Tanneneck bitte auf die geänderte Einstiegssituation zur Weiterfahrt.

A2/A3: Geänderte Abfahrten der Züge in Ulzburg Süd

Aufgrund von Arbeiten an den Bahnsteigen werden nacheinander Gleise gesperrt. Dies führt zu veränderten Abfahrtsbahnsteigen der Züge. Bitte achten Sie auf die Zugzielanzeiger am Bahnsteig.

A 1 SEV zwischen Ulzburg Süd und Burgwedel | 17.08. 04:00 Uhr - 10.10.2026 02:00 Uhr

Vom 17. August bis 10. Oktober finden auf der A1 umfangreiche Bauarbeiten zur Herstellung der Oberleitungsanlage bis Ulzburg Süd sowie Erneuerungen an Bahnübergängen statt.

Auswirkungen auf den Zugverkehr:

Zugfahrten zwischen Ulzburg Süd und Burgwedel entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Busse halten an allen Ersatzhaltestellen entlang der Strecke.

Der 10-Minuten-Takt zwischen Eidelstedt und Ulzburg Süd entfällt.

Bitte planen Sie eine Fahrzeitverlängerung von ca. 40 Minuten ein.

Zusätzliches Busangebot:

Expressbusse verkehren zwischen Henstedt-Ulzburg und Niendorf Markt .

Die Busse halten nicht in Ulzburg Süd und Tanneneck und fahren ab Bönningstedt ohne Zwischenhalt bis Niendorf Markt.

In Niendorf Markt bestehen Anschlüsse an die U2 sowie die Buslinie 5 mit direkten Verbindungen u. a. zum Hamburger Hauptbahnhof, zur Universität und in die Hamburger Innenstadt.

A2 SEV zwischen Quickborner Straße und Norderstedt Mitte | 17.08. 04:00 Uhr - 02.11.2026 04:00 Uhr

Vom 17. August bis 02. November finden auf der A2 umfangreiche Erneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen statt.

Auswirkungen auf den Zugverkehr:

Zugfahrten zwischen Quickborner Straße und Norderstedt Mitte entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Busse halten an allen Ersatzhaltestellen entlang der Strecke.

Bitte planen Sie eine Fahrzeitverlängerung von ca. 10 Minuten ein.

Zusätzliches Busangebot:

Montag bis Freitag fahren bis zum Fahrplanwechsel im Dezember zusätzliche Direktbusse morgens ab Kaltenkirchen bis Norderstedt und nachmittags ab Norderstedt bis Kaltenkirchen.

Diese halten ausschließlich in Kaltenkirchen, Kaltenkirchen Süd, Henstedt-Ulzburg, Weg am Denkmal (Moorbekhalle), Norderstedt Mitte.

Alle aktuellen Infos auf https://www.akn.de/

Quelle: AKN