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Kaltenkirchen:
Ein Global Player zieht in den Ohland Park

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Kaltenkirchen • Veröffentlicht am 21.08.2026

# Gastronomie # Ohlandpark # Kaltenkirchen # McDonalds

Anbieter

Ohland Park Kaltenkirchen

Firmendetails

Kisdorfer Weg 13
24568 Kaltenkirchen
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Einkaufen

Ansprechpartner

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Impressum

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