Stadtmagazin.SH

"Spielplatzalarm in Kaltenkirchen":
Stefan Bohlen stellt neues Buch bei dodenhof vor

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

"Spielplatzalarm in Kaltenkirchen"  Bürgermeister Stefan Bohlen stellte das Buch "Spielplatzalarm in Kaltenkirchen" bei dodenhof in Kaltenkirchen in der Kinderabteilung im 2. OG vor

Kaltenkirchen • Veröffentlicht am 31.08.2026

# dodenhof # demokratie # Bohlen # Buch # Kinder # Kinderbuch

Weitere Videos

Wie Persönlichkeitstypen nur beschränkt passen - auch bei Dir
Video
Genial Reden

Wie Persönlichkeitstypen nur beschränkt passen - auch bei Dir

Aufmerksamkeit in Zeiten digitaler Ablenkungen
Video
Wirtschafts.Gespräch

Aufmerksamkeit in Zeiten digitaler Ablenkungen

"Wir möchten die Chance umsetzen den Leerstand zu beenden"
Video
REWE Ansiedlung

"Wir möchten die Chance umsetzen den Leerstand zu beenden"

Lutz Frank ist Gastronom durch und durch
Video
Stadt.Bekannt

Lutz Frank ist Gastronom durch und durch

Das sagt die Henstedt-Ulzburger Politik
Video
REWE Ansiedlung

Das sagt die Henstedt-Ulzburger Politik

Mit dodenhof zu Bruce Darnell
Video
dodenhof Kaltenkirchen

Mit dodenhof zu Bruce Darnell

Melanie Lorenz hat den Lieblingsplatz zum Leben erweckt
Video
Stadt.Bekannt

Melanie Lorenz hat den Lieblingsplatz zum Leben erweckt

Kulturwandel: Mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen
Video
Stefan Bartel

Kulturwandel: Mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen

Alle Videos anzeigen