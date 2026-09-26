Stadtmagazin.SH

Stadt.Geschichte:
Von der Baracke zur Kirche - 80 Jahre Katholische Kirche in Bad Bramstedt

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 26.09.2026

# StadtGeschichte # BadBramstedt # Kirche

Weitere Videos

Frank Kowalski - Man ist besser bedient wenn man es mit ihm macht
Video
Stadt.Bekannt

Frank Kowalski - Man ist besser bedient wenn man es mit ihm macht

Bürgermeisterkandidaten im Triell
Video
Bürgermeisterwahl Bad Segeberg

Bürgermeisterkandidaten im Triell

Jede Eins zählte... VFL Hitzhusen gewinnt Vereinschallenge
Video
Engagement - VR Bank in Holstein

Jede Eins zählte... VFL Hitzhusen gewinnt Vereinschallenge

Mentale Stärke für Führung und Mitarbeiter
Video
Daniela Landgraf

Mentale Stärke für Führung und Mitarbeiter

So hast Du einen Hebel bei Deinem Gehalt - Verhandle endlich
Video
Genial Reden

So hast Du einen Hebel bei Deinem Gehalt - Verhandle endlich

Clusterday "Nachhaltigkeit als Zukunftsfaktor"
Video
EGNO | Plambeck | Gateway 49

Clusterday "Nachhaltigkeit als Zukunftsfaktor"

"Glänzende Gewinne" bei den Stadtwerken Bad Bramstedt
Video
Bad Bramstedt

"Glänzende Gewinne" bei den Stadtwerken Bad Bramstedt

Ein unvergesslicher Abend - Fashion Night bei dodenhof Kaltenkirchen
Video
Mode

Ein unvergesslicher Abend - Fashion Night bei dodenhof Kaltenkirchen

Alle Videos anzeigen