Stadt.Geschichte:
Von der Baracke zur Kirche - 80 Jahre Katholische Kirche in Bad Bramstedt
Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 26.09.2026
Schleswig-Holstein
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