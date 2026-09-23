Bad Bramstedt:
"Glänzende Gewinne" bei den Stadtwerken Bad Bramstedt
Beim Gewinnspiel in der Kundenzeitung “Stadtwerke Aktuell” waren Claudia Thomsen, Sabine Klepp und Michael Rose die glücklichen Gewinner und durften sich je über einen 150€ Gutschein für eine professionelle Fahrzeugpflege bei P.D. Fahrzeugpflege freuen
Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 23.09.2026
Schleswig-Holstein
Weitere Videos
Video
Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Ein Blick hinter die Kulissen beim Rathausfest in Henstedt-Ulzburg
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Gaby S. Graupner
„Springen Sie über Ihren Schatten“
Video
NORDGATE Workshop