Stadtmagazin.SH

Bad Bramstedt:
"Glänzende Gewinne" bei den Stadtwerken Bad Bramstedt

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Beim Gewinnspiel in der Kundenzeitung “Stadtwerke Aktuell” waren Claudia Thomsen, Sabine Klepp und Michael Rose die glücklichen Gewinner und durften sich je über einen 150€ Gutschein für eine professionelle Fahrzeugpflege bei P.D. Fahrzeugpflege freuen

Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 23.09.2026

# Stadtwerke # BadBramstedt # Gewinnspiel

Weitere Videos

Ein unvergesslicher Abend - Fashion Night bei dodenhof Kaltenkirchen
Video
Mode

Ein unvergesslicher Abend - Fashion Night bei dodenhof Kaltenkirchen

Damit Vereine gesehen werden! VR Bank in Holstein verleiht Bronzenen Stern des Sports
Video
Engagement

Damit Vereine gesehen werden! VR Bank in Holstein verleiht Bronzenen Stern des Sports

Ein Blick hinter die Kulissen beim Rathausfest in Henstedt-Ulzburg
Video
Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Ein Blick hinter die Kulissen beim Rathausfest in Henstedt-Ulzburg

Wenn die erste Forderung unfair ist - besser verhandeln
Video
Genial Reden

Wenn die erste Forderung unfair ist - besser verhandeln

„Springen Sie über Ihren Schatten“
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Gaby S. Graupner

„Springen Sie über Ihren Schatten“

Bjarne und Arthur fahren mit "Bohris" zur World Robot Olympiade nach Indien
Video
Henstedt-Ulzburg

Bjarne und Arthur fahren mit "Bohris" zur World Robot Olympiade nach Indien

Adham Chaanbi - Für ihn ist die Investition in die Jugend wichtig
Video
Stadt.Bekannt

Adham Chaanbi - Für ihn ist die Investition in die Jugend wichtig

Wie Unternehmen Chancen der KI erkennen und nutzen
Video
NORDGATE Workshop

Wie Unternehmen Chancen der KI erkennen und nutzen

Alle Videos anzeigen