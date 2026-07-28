Veröffentlicht am 28.07.2026

Bad Segeberg. Internetanschluss, Telefon, Streaming, TV-Paket, Zusatzgerät: Viele Verträge werden heute mit wenigen Klicks abgeschlossen. Gerade bei Telekommunikations- und digitalen Angeboten wirkt der Online-Bestellprozess oft einfach. Rechtlich ist er aber nicht immer so übersichtlich, wie er aussieht.

Der Bundesgerichtshof hat sich mit Urteil vom 3. Juni 2026, Az. I ZR 213/25, mit einem Online-Bestellprozess für Internet-, Telefon- und TV-Dienste befasst. In dem Verfahren ging es unter anderem um Vertragszusammenfassungen und um die Frage, wann Verbraucher klar erkennen müssen, wer eigentlich Vertragspartner ist.

Der Fall zeigt ein alltägliches Problem: Verbraucher klicken sich durch ein Angebot, wählen einen Tarif aus, sehen im Bestellprozess Zusatzoptionen und erhalten am Ende Vertragsunterlagen als PDF. Erst dort stehen dann Details, die vorher leicht übersehen werden können. Dazu gehören etwa Anbietername, Anschrift, Vertragsbestandteile oder die Frage, ob ein Zusatzangebot eigenständig widerrufen oder gekündigt werden kann.

Bei Telekommunikationsverträgen spielt die Vertragszusammenfassung eine wichtige Rolle. Sie soll Verbraucher vor Vertragsschluss kompakt über die wesentlichen Punkte informieren. Dazu gehören insbesondere Leistung, Preis, Laufzeit, Vertragsbedingungen und Anbieterinformationen. Gerade bei kombinierten Angeboten aus Internet, Telefon, TV oder Zusatzdiensten sollte genau geprüft werden, was tatsächlich bestellt wird.

Für Verbraucher ist vor allem wichtig: Nicht jedes Zusatzangebot ist nur ein unverbindlicher Bonus. Ein TV-Paket, ein Streamingzugang, ein Gerät oder eine Zusatzoption können eigene Kosten, eigene Vertragsregeln und eigene Kündigungsfragen auslösen. Wer im Bestellprozess ein Pop-up oder eine Empfehlung anklickt, sollte deshalb nicht nur auf den Preis achten, sondern auch darauf, ob dadurch ein zusätzlicher Vertrag oder ein weiterer Vertragsbestandteil entsteht.

Auch die Anbieteridentität ist kein bloßes Detail. Gerade große Marken, Konzernstrukturen oder gemeinsame Internetauftritte können unübersichtlich sein. Entscheidend ist, mit welchem Unternehmen der Vertrag geschlossen wird. Das kann später wichtig werden, wenn es um Widerruf, Kündigung, Reklamation, Abbuchungen oder Streit über Leistungen geht.

Praktisch sollten Verbraucher vor dem Klick auf den endgültigen Bestellbutton einige Punkte kontrollieren:

- Steht klar fest, welches Unternehmen Vertragspartner wird?

- Sind Name und Anschrift des Anbieters erkennbar?

- Welche Leistungen sind wirklich ausgewählt?

- Gibt es Zusatzoptionen, die zusätzlich kosten?

- Gibt es mehrere Vertragsbestandteile mit eigenen Kündigungs- oder Widerrufsregeln?

- Wurde die Vertragszusammenfassung heruntergeladen oder gespeichert?

- Stimmen Preis, Laufzeit und monatliche Kosten mit der Werbung überein?

Wer später merkt, dass ein Vertrag anders gemeint war als verstanden, sollte schnell reagieren. Bei online abgeschlossenen Verbraucherverträgen kommt häufig ein Widerrufsrecht in Betracht. Die Frist läuft grundsätzlich 14 Tage, kann aber von ordnungsgemäßer Belehrung abhängen. Daneben können auch Kündigungsrechte, Einwendungen gegen unklare Vertragsbestandteile oder Ansprüche wegen irreführender Informationen relevant werden.

Der wichtigste Rat lautet daher: Vor dem letzten Klick die Vertragszusammenfassung speichern und in Ruhe lesen. Wer dort erstmals wichtige Informationen findet, sollte prüfen, ob wirklich genau dieses Angebot gewollt ist. Denn im digitalen Bestellprozess ist der Vertrag oft schneller geschlossen, als man denkt.

Gerade bei Internet-, Telefon- und TV-Verträgen lohnt sich ein zweiter Blick. Die monatlichen Kosten laufen häufig über längere Zeit. Kleine Zusatzoptionen können sich summieren. Und wenn unklar bleibt, wer Vertragspartner ist oder welche Leistung genau gebucht wurde, beginnt der Ärger meist erst nach der ersten Rechnung.