Veröffentlicht am 17.11.2026

Ätherische Öle können eine wunderbare Unterstützung im Alltag sein – besonders in der kühlen Jahreszeit. In diesem Einsteigerkurs lernen Sie die Grundlagen der Aromatherapie kennen und erfahren, wie ausgewählte ätherische Öle bei Erkältungszeit, Stress und zur Förderung des Wohlbefindens eingesetzt werden können.

Sie lernen einige der wichtigsten ätherischen Öle kennen, erfahren Wissenswertes über ihre Wirkung und erhalten praktische Tipps für eine sichere Anwendung zu Hause. Gemeinsam werden einfache Anwendungen für den Alltag, wie Raumduft, Entspannung oder die Erkältungszeit, besprochen und praktische DIY-Rezepturen zum Selbermachen vorgestellt.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet am Freitag, 20.11.2026 von 17:00 – 20:00 Uhr einen Kurs zu diesem Thema an. Kurs-Nr. BA33.03. Informationen und Anmeldungen online unter www.vhs-hu.de.