Veröffentlicht am 09.10.2026

Kisdorf. Nach ihrem überwältigenden Erfolg im letzten Jahr kehrt Stefanie Hempel in den Margarethenhoff zurück! Im neuen Programm ihrer legendären Beatles-Show wird sie, begleitet von ihrer Band „The Silver Spoons“, weitere Songs und neuen Geschichten präsentieren.

Seit über 20 Jahren ist die Musikerin und Erfinderin der berühmten Hamburger Beatles-Tour das Gesicht der „Fab Four“ in der Hansestadt und wird von MTV UK für die „beste Beatles-Tour aller Zeiten“ gefeiert. Pete Best, der erste Schlagzeuger der Beatles, hat kürzlich sogar an ihre Tour teilgenommen! Gemeinsam mit den Ausnahmemusikern Billy King (Hamburg) und Ben Barritt (London) zelebriert die ausgewiesene Expertin die pure Schönheit dreistimmiger Beatles-Harmonien kombiniert mit faszinierenden Anekdoten aus deren wilder Anfangszeit auf St. Pauli. Hempel’s Beatles-Show bietet eine hautnahe, interaktive Begegnung mit der größten Band aller Zeiten, bei der das Mitmachen ausdrücklich erwünscht ist.

Erleben Sie die Magie der frühen Beatles-Jahre, die bis heute wirkt.

Stefanie Hempel & The Silver Spoons „Hempel’s Beatles-Show” Freitag, 06.11.26 / 20 Uhr

Eintrittspreis:

Abendkasse: 25 Euro

Vorverkauf: 23 Euro

Schüler: 12 Euro

Vorverkauf bei: Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, Stöberstübchen in Kisdorf, Steen decoration e.K. in Kisdorf, Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg, E-Mail-Bestellung: tickets@kulturinkisdorf.de

Kartenbestellungen über E-Mail mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer. E-Mail-Bestellungen sind verbindlich.

Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.