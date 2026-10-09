Veröffentlicht am 09.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Der Beirat Inklusion für Menschen mit Behinderung in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg wurde im Juni 2026 zum zweiten Mal durch die Steuerungsgruppe Inklusion gewählt. Am 1. Oktober fand die konstituierende Sitzung des Beirats statt. In der zweiten Wahlzeit des Beirat Inklusion werden Bernd Thomas erneut den 1. Vorsitz und Carsten Pählke erstmalig den 2. Vorsitz übernehmen. Sören Reinecke hat wie bereits im vorherigen Beirat das Amt des Schriftführers inne. Ergänzt wird der Vorstand durch die beiden Beisitzerinnen Katja Mäckelmann und Birgit Groth.

„Wir danken den ausscheidenden Mitgliedern ganz herzlich für ihr Engagement im Beirat Inklusion in den vergangenen Jahren und freuen uns, dass sich erfahrene Beiratsmitglieder weiterhin engagieren“, so Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Ich freue mich nun auch auf eine gute Zusammenarbeit mit Bernd Thomas und Carsten Pählke, die in dieser neuen Konstellation als Vorsitzende die Geschicke des Beirats in die Hand nehmen. Dieses ist ein wichtiges Gremium in unserer Gemeinde, welches die Interessen der Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen vertritt.“ Die Bürgermeisterin begrüßt, dass die Mitglieder des Beirats in Henstedt-Ulzburg aufbauend auf der Arbeit aus der ersten Wahlzeit das Thema Inklusion weiter vorantreiben und Impulse setzen wollen. Erste Ansprechpartnerin für den Beirat und seine Anliegen in der Verwaltung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ist Pia Buck aus dem Sachgebiet Unterbringung und Wohnen.

Bernd Thomas ist bereits Mitglied im Beirat Inklusion für Menschen mit Behinderung, seitdem dieser im August 2021 erstmals gewählt wurde. Carsten Pählke startet mit dieser nun beginnenden Wahlzeit in die Inklusionsarbeit. Nun wollen sie als Vorstand die Ziele des Gremiums weiter vorantreiben. „Die antreibende Kraft des Beirats ist es, Menschen mit Behinderung mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Dies geschieht in erster Linie durch Information, Aufklärung und den sukzessiven Abbau von Barrieren und Vorurteilen“, sagt der 1. Vorsitzende. „Hierbei ist der Beirat auf die Mitarbeit von Verwaltung, Vereinen und Wirtschaft der Gemeinde angewiesen, welche er mit seiner Expertise beraten und unterstützen möchte.“ Als konkrete Projekte nennt er beispielsweise die Bearbeitung der Themen des „Aktionsplan Inklusion“ oder auch „Die nette Toilette“. „Die Themen des Beirats sollen in Zukunft durch Kompetenz-Teams bestehend aus mindestens zwei Mitgliedern des Beirats vorangetrieben werden“, so Bernd Thomas. „Wir beabsichtigen, diese Teams um persönlich Betroffene aus der Gemeinde zu verstärken. Dies soll eine Einschätzung aus deren Sicht ermöglichen, um zum Beispiel Bauvorhaben in Planung und Umsetzung von vornherein barrierefrei umzusetzen.“ Für eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeindepolitik beabsichtigt der Beirat Inklusion, sich sukzessive mit allen Fraktionen auszutauschen. Über eine „digitale Informationsoffensive“ planen die Mitglieder nach eigenen Angaben mittels Internetseite, Social Media und anderen Kommunikationswegen Kontakte zu knüpfen und die Bürgerinnen sowie Bürgerin ihre Arbeit einzubeziehen. Interessierte sind auch jederzeit zu den öffentlichen Sitzungen des Beirats Inklusion ins Rathaus, Rathausplatz 1, eingeladen. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr im Ratssaal. Zudem freut sich das Gremium jederzeit über Fragen und Hinweise per E-Mail an die E-Mail-Adresse inklusionsbeirat@ehrenamt-hu.de.

Die Mitglieder des Beirats Inklusion für Menschen mit Behinderung sind:

Bernd Thomas (1. Vorsitzender)

Carsten Pählke (2. Vorsitzender)

Sören Reinecke (Schriftführer)

Katja Mäckelmann (Beisitz)

Birgit Groth (Beisitz)

Sven Kunze

Silke Hamann

Heinz-Joachim Meyer

Stefan Schulz-Kiske

Anja Schulz-Kiske

Jens Walter

Foto: Carsten Pählke, Stefan Kunze, Heinz-Joachim Meyer, Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Birgit Groth (hinten von links), Stefan Schulz-Kiske und Anja Schulz-Kiske (Mitte von links), Sören, Reinecke, Bernd Thomas und Katja Mäckelmann (vorne von links) nach der konstituierenden Sitzung. Auf dem Foto fehlen Silke Hamann und Jens Walter. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg