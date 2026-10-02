Veröffentlicht am 02.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Steigende Energiekosten, komplexe gesetzliche Vorgaben und widersprüchliche Informationen verunsichern viele Menschen. Um dem entgegenzuwirken, bietet die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) am Donnerstag, 19. November, einen Sonderberatungstag in Henstedt-Ulzburg an. Er findet von 12 bis 18 Uhr im Raum 1.12 im Rathaus, Rathausplatz 1, statt.

Im Einzelgespräch mit Energieberater Steffen Jenner können konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung besprochen werden. Für die Beratung empfiehlt die VZSH alle relevanten Unterlagen (Energiekostenabrechnungen, Schornsteinfegerprotokoll, aussagekräftige Fotos von Bauteilen/Heizung und Ähnliches) mitzubringen. Wichtig: Ein Beratungstermin kann nur nach einer erfolgreichen Buchung per Telefon unter 040-52 38 455 wahrgenommen werden.

Zu den Beratungsthemen gehören Maßnahmen zur energetischen Sanierung, Heizungsmodernisierung und -austausch, Nutzung von Solaranlagen, Fördermittel und Zuschüsse

Energiesparen als Mieterin beziehungsweise Mieter (Strom und Heizung) sowie Prüfung von Energie- und Heizkostenabrechnungen. „Die VZSH bietet bei Fragen rund um das Thema Energie auch über den Sonderberatungstag hinaus kostenfreie Beratung an. Die Fachleute informieren dabei anbieterunabhängig und individuell“, erklärt Klimaschutzmanagerin Hannah Grünewald, die den Sonderberatungstag der VZSH in Henstedt-Ulzburg initiiert hat. „Die kostenfreie Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch an über 20 Standorten in ganz Schleswig-Holstein statt.

Erforderliche Beratungen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Hause kosten maximal 40 Euro. Für einkommensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind alle Beratungsangebote kostenfrei.“ Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.verbraucherzentrale.sh/energieberatung, per Telefon unter 0800-80 98 02 400 (bundesweit kostenfrei) und 0431-59 09 940 sowie in den Vorträgen der VZSH. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.