Veröffentlicht am 02.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Die CDU Henstedt-Ulzburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Nach acht Jahren an der Spitze des Ortsverbandes übergibt Margitta Neumann den Vorsitz an Claudia Meyer. Die 47-Jährige wurde auf der Jahreshauptversammlung zur neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Neumann bleibt dem Vorstand als Mitgliederbeauftragte verbunden. „In den vergangenen acht Jahren habe ich die Arbeit als Ortsvorsitzende immer gern und mit viel Herzblut gemacht. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, Verantwortung weiterzugeben und neuen Ideen Raum zu geben“, erklärt Margitta Neumann. „Es waren acht ausgefüllte Jahre. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Unterstützung des Vorstandes und der Mitglieder. Ohne das breite Engagement wären wir als Ortsverband nicht so erfolgreich“, so Neumann weiter.

Claudia Meyer bedankte sich bei den Mitgliedern des Ortsverbands für das entgegengebrachte Vertrauen und würdigte die Arbeit ihrer Vorgängerin: „Ich fühle mich sehr geehrt, dass Margitta und die Mitglieder des Ortsverbands mir dieses Vertrauen schenken. Margitta hat den Ortsverband über viele Jahre geprägt und wichtige Akzente gesetzt. Wir treten in große Fußstapfen. Gleichzeitig sehe ich darin eine große Chance: Wir wollen Bewährtes bewahren, neue Ideen entwickeln und die CDU Henstedt-Ulzburg gemeinsam für die Zukunft aufstellen.“

Neben der neuen Ortsvorsitzenden wurden auch die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt: Stellvertretende Vorsitzende: Konstantin Hauf und Julia Köster Mitgliederbeauftragte: Margitta Neumann, Schatzmeister: Michael Meschede, Schriftführer: Klaus Meyer-Kortenbach , Beisitzer: Folker Brocks, Annika Plambeck, Reinhard Klein sowie Terje Lehwald

Der neue Vorstand verbindet damit langjährige Erfahrung mit neuen Impulsen und unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten.

Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Ortsverband auch die Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein und den Landtagsabgeordneten Ole-Christopher Plambeck begrüßen.

Melanie Bernstein berichtete über die aktuelle politische Lage in Berlin und gab Einblicke in die Arbeit auf Bundesebene. Ole-Christopher Plambeck übernahm als Wahlleiter die Leitung der Vorstandswahlen und sorgte für einen transparenten und ordnungsgemäßen Wahlprozess. Darüber hinaus informierte er über aktuelle Themen aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und gab einen Ausblick auf die anstehende Landtagswahl im April 2027.

Mit dem Wechsel an der Spitze beginnt für die CDU Henstedt-Ulzburg eine neue Amtszeit. Dabei setzt der Ortsverband auf die Verbindung von Erfahrung und Kontinuität mit neuen Ideen und Impulsen.