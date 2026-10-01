Veröffentlicht am 01.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Der SPD-Ortsverein Henstedt-Ulzburg lädt am Sonnabend, den 10. Oktober 2026, zum traditionellen Laternenumzug ein. Gemeinsam mit Kindern und Familien geht es ab 19 Uhr von der Festwiese an der Beckersbergstraße los.

Für die passende Stimmung sorgt die Jugend Brassband Quickborn mit hervorragender musikalischer Begleitung. Zurück auf der Festwiese wartet dann ein großes Lagerfeuer auf alle kleinen und großen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für Grillwürste und Getränke zu familienfreundlichen Preisen ist natürlich ebenfalls gesorgt. Serviert von Ulf Kämpfer!