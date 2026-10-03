Veröffentlicht am 03.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Ein leuchtender Start in das neue Schuljahr: Der Lions Club Henstedt-Ulzburg hat zu Beginn des Schuljahres 75 Sicherheitswesten an die Grundschule Ulzburg übergeben. Die Westen sind für die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler bestimmt und sollen sie auf ihrem täglichen Schulweg besser sichtbar machen – besonders jetzt im Herbst, wenn Dämmerung, Regen und Nebel die Sicht erschweren. Die Westen sind aus einem besonders leichten Stoff gefertigt und finden nach der Verwendung, ganz klein zusammengefaltet, Platz in jedem Ranzen.

Für viele Kinder ist der Schulweg noch neu und aufregend. Umso wichtiger ist es, dass sie von Autofahrerinnen und Autofahrern frühzeitig gesehen werden. Reflektierende Kleidung, helle Farben und gut sichtbare Schulranzen können dabei helfen, die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen die Westen mit großer Freude entgegen. Auch Schulleiterin Frau S. Gagelmann zeigte sich dankbar für die Unterstützung: „Gerade für unsere Jüngsten ist Sichtbarkeit auf dem Schulweg besonders wichtig. Wir freuen uns sehr über diese schöne und praktische Spende des Lions Club Henstedt-Ulzburg.“

Weitere Informationen zu laufenden Projekten der Lions Clubs finden sich auf der Internetseite: https://henstedt-ulzburg.lions.de/

Foto: Die Erstklässlerinnen und Erstklässler der Grundschule Ulzburg präsentieren stolz ihre neuen Sicherheitswesten. Hinten links: Andrea Manke-Scheppelmann (Lion Club Henstedt-Ulzburg), hinten rechts: S. Gagelmann (Schulleiterin Grundschule Ulzburg

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