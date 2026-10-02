Veröffentlicht am 02.10.2026

Kisdorf. Gemeinsam mit dem Radiosender R.SH sowie den weiteren Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein ist im August die Aktion „Schleswig-Holsteins große Vereins-Challenge“ gestartet. Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, Vereine in der Region zu unterstützen und ihr wichtiges gesellschaftliches Engagement sichtbar zu machen. Auch der SSC Phoenix hatte sich bei dieser Aktion beworben, um Geld für einen Aufsitzrasenmäher zu gewinnen.

Die Challenge endete mit einem finalen Spenden-Freitag, am 25. September 2026. Jede Stunde von 7 bis 17 Uhr wurden Vereine genannte, die ihre Wünsche erfüllt bekommen sollen. So passierte es auch dem SSC Phoenix Kisdorf in der letzten Spendeninfo des Tages. Große Freude in dem Moment am Telefon bei Kevin Hartmann, der seinen Verein bei dieser Aktion angemeldet hatte.

Vor Ort wurde das Glücksgefühl nochmal am vergangenen Donnerstag hervorgeholt. Christian Röpkes, Regionalleiter der VR Bank in Holstein für Bad Bramstedt – Henstedt-Ulzburg, hatte den Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro für den Aufsitzrasenmäher dabei.

Dieser Betrag stammt aus den Reinerträgen des GewinnSparens der VR Bank in Holstein. Aktuell nehmen über 55.000 GewinnSpar-Lose von Kunden an der monatlichen Verlosung des GewinnSparens teil. Ein Los bekommt man für 10 Euro pro Monat. Davon werden 7,50 Euro monatlich gespart. Das Sparguthaben wird Ende des Jahres auf das Girokonto des Losinhabers ausgezahlt. Die übrigen 2,50 Euro kommen in den Spendentopf, aus dem spendenberechtigte Vereine, Schulen, Kindergärten und ähnliche Institutionen durch z.B. Aktionen wie diese Vereins-Challenge gefördert werden.

Außerdem können die Spendenempfänger auch durch die Spendenplattform „unserDING“ der VR Bank in Holstein unterstützt werden.

Foto: Riesige Freude bei der Spendenscheckübergabe beim SSC Phoenix (von li nach re): Kevin Hartmann u. Antonio Dos Santos vom SSC Phoenix, Christian Röpkes, Regionalleiter VR Bank in Holstein und Andreas Brockmann, Platzwart des Vereins 3.000 Euro flossen aus dem Reinertrag der VR Bank in Holstein in die Kasse des Vereins für einen Aufsitzrasenmäher.