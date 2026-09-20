Veröffentlicht am 20.09.2026

Henstedt-Ulzburg. In der St.-Petrus-Gemeinde auf dem Rhen ist man sich einig: Die Kartoffel ist einfach eine coole Knolle! Gott hat sich mit diesem besonderen Gewächs wirklich etwas einfallen lassen. Vielleicht ist sie nicht die Schönste unter den Feldfrüchten – dafür ist sie vielseitig, lecker, gesund und aus der deutschen Küche kaum wegzudenken.

Deshalb dreht sich am Sonntag, 4. Oktober, in der Norderstedter Straße 22 alles um die Kartoffel. Den Auftakt macht um 10.30 Uhr ein bunter Erntedankgottesdienst. Anschließend wird bis 17.00 Uhr im Gemeindehaus und auf dem gesamten Gelände gefeiert. Jederzeit kann das große Stadtteil-Fest besucht werden!

Es wird geschlemmt! Freuen Sie sich auf bekannte und beliebte Kartoffelklassiker, aber auch auf überraschende und kreative Spezialitäten für das leibliche Wohlergehen.

Es wird gespielt und gelacht! Zahlreiche Spiele und Aktionen sorgen für Abwechslung und Unterhaltung – für Kinder, Familien und alle, die gerne gemeinsam Spaß haben.

Es darf mitgemacht werden! Zum Beispiel beim großen Kartoffelsalat-Wettbewerb. Wer seinen persönlichen Lieblings-Kartoffelsalat ins Rennen schicken möchte, kann ihn bis zum 1. Oktober unter ulrich.zeutschel@wtnet.de anmelden.

Auch bei der großen Kartoffel-Rezeptsammlung ist Ihre Kreativität gefragt: Bringen Sie Ihr Lieblingsrezept rund um die Kartoffel mit und lassen Sie es für die Sammlung ausstellen.

Für die jüngsten Besucher gibt es ebenfalls etwas Besonderes: Alle Kinder dürfen ein eigenes T-Shirt mitbringen und es beim Kartoffeldruck ganz individuell gestalten.

Es gibt auch etwas zum Mitnehmen! Angeboten werden Kartoffeln und weitere regionale Erzeugnisse von Kartoffelhof Bahde, Honig aus der unmittelbaren Umgebung von Imkerei Pero, herbstliche Dekorationen – und natürlich eine ganz besondere Plüsch-Kartoffel: einfach nur zum Liebhaben.

Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Für alle Aktivitäten gibt es bei Bedarf einen Plan B im Trockenen.

Die St.-Petrus-Kirchengemeinde lädt gemeinsam mit dem Einwohnerverein auf dem Rhen zu einem fröhlichen und geselligen Tag voller Begegnungen ein.