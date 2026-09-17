Veröffentlicht am 17.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Ab sofort können wieder Vorschläge für die diesjährige Bürgerpreisträgerin beziehungsweise den diesjährigen Bürgerpreisträger der Gemeinde Henstedt-Ulzburg eingereicht werden. Gesucht werden Personen oder Gruppen, die sich in vorbildlicher Weise für den Ort und ihre Mitmenschen einsetzen.

Mit dem Bürgerpreis wird die Bedeutung des Ehrenamts unterstrichen. Diese Auszeichnung wird an Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, örtliche Vereine, Verbände und bürgerschaftliche Initiativen sowie ortsansässige Unternehmen verliehen, die sich in besonderer Weise in den Bereichen Kultur, Soziales sowie Umwelt- oder Klimaschutz engagieren und so herausragenden Gemeinsinn bewiesen haben. Dabei sollten die Personen ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten bereits mindestens ein Jahr lang ausüben. Preiswürdig sind außerdem Bürgerinnen und Bürger, die besonderen Mut oder Zivilcourage gezeigt haben.

„Nach der Satzungsänderung im Vorjahr wird die Verleihung des Bürgerpreises bei unserem Neujahrsempfang vorgenommen – das hat in diesem Jahr bereits gut funktioniert. Die Veranstaltung ist stets gut besucht und bietet somit einen wunderbaren Rahmen dafür“, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „So wollen wir der besonderen Anerkennung des Ehrenamts noch mehr Bedeutung zukommen lassen.“

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Vorschläge einzureichen. „Wer aufmerksam sein Umfeld betrachtet, dem werden sicher Personen oder Personengruppen einfallen, die durch ihren unerschütterlichen Einsatz, ihren besonderen Mut oder ihren selbstlosen Beistand, dazu beigetragen haben, das menschliche Miteinander in unserer Gemeinde zu verbessern“, erklärt Bürgervorsteher Henry Danielski. „Auch Vorschläge, die bereits in den vergangenen Jahren unterbreitet wurden, können selbstverständlich nochmals eingereicht werden.“ Die Vorschläge für den diesjährigen Bürgerpreis können bis zum 31. Oktober 2026 in einem verschlossenen Umschlag an den Bürgervorsteher, Herrn Henry Danielski, Rathausplatz 1, 24558 Henstedt-Ulzburg, gerichtet werden. Die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt im Dezember. Die offizielle Verleihung findet beim Neujahrsempfang im Januar durch Bürgervorsteher Henry Danielski statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Den Bürgerpreis erhielten bereits Ingeborg Gnegel, der Ortsverein Henstedt-Ulzburg des Deutschen Kinderschutzbunds, Annelie Schefe, Sabine Moser-Hahn, Henry Hagemann, Doris Tachezy, Karl-Heinz Freistedt, die Ausbilder der Jugendfeuerwehr, die Lesepaten aus Henstedt-Ulzburg, Wolfgang Sievers, die Grünen Damen aus der Paracelsus-Klinik, die Helferinnen und Helfer der Henstedt-Ulzburger Ausgabestelle der Tafel Norderstedt, Heike Benkmann, das Willkommensteam Henstedt-Ulzburg, das Organisationsteam des Select Ulzburg-Cups, die Kulturförderungsvereinigung forum, die Beauftragten für Menschen mit Behinderung Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer, die DRK-Hospizgruppe, der Verein Henstedt-Ulzburg Bewegt, das Team des Gemeindeessens an der Erlöserkirche und die Betreuenden der Feuerfüchse (Kinderfeuerwehr) als Anerkennung für ihre herausragenden ehrenamtlichen Leistungen.

Das Vorschlagsformular und die Richtlinien des Bürgerpreises 2026 sind am Empfang des Rathauses erhältlich und ebenfalls auf der Internetseite www.henstedt-ulzburg.de unter dem Menüpunkt „Rathaus & Service“ und dort bei „Rathaus & Serviceangebote“ unter „Formulare“ hinterlegt. Bei Fragen gibt Annika Fister per Telefon unter 04193-963 107 gern Auskunft. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hofft wieder auf eine große Zahl von Einsendungen und freut sich auf die eingereichten Vorschläge!

Foto: Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Bürgervorsteher Henry Danielski hoffen auf viele Vorschläge für den diesjährigen Bürgerpreis. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg