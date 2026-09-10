Veröffentlicht am 10.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Montag, 21. September, lesen Susanne Nähr und Anke Schwalenberg von 17 bis 18 Uhr im Kulturtreff beim Rauhen Haus in der Wilstedter Straße 136h in Henstedt-Ulzburg vor. Das Angebot ist für jeden offen und kostenfrei. Wer Lust hat, kommt zum gemütlichen Zusammensein bereits ab 16.30 Uhr.

„Anke Schwalenberg und Susanne Nähr haben sich mehrere Geschichten und Gedichte – auch einige herbstliche – ausgesucht", erklären die Inklusionsbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer. „Erfreulich ist es, dass nun auch kein Umweg mehr zum Veranstaltungsort gefahren werden muss, denn die Wilstedter Straße ist seit kurzem wieder frei befahrbar."

Foto: Die Vorleserinnen Susanne Nähr (links) und Anke Schwalenberg sind am 21. September dabei. Foto: Inklusionsbeauftragte Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer