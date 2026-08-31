Veröffentlicht am 31.08.2026

Alveslohe. Erlebt eine Zeitreise zurück in die schillernde Ära von Las Vegas – dorthin, wo Elvis Presley mit seiner unvergleichlichen Stimme Musikgeschichte schrieb. Torben Does Elvis Presents: Elvis in Concert ist eine leidenschaftliche Hommage an den King of Rock ’n’ Roll – kraftvoll, emotional und musikalisch auf höchstem Niveau.

Dieses Tribute-Konzert bringt die Magie einer klassischen Elvis-Las-Vegas-Show detailgetreu auf die Bühne: die großen Arrangements, der satte Sound, die legendären Songs – von energiegeladenen Rock-’n’-Roll-Hymnen wie *„Suspicious Minds“* und *„Burning Love“* bis hin zu gefühlvollen Balladen wie *„Can’t Help Falling in Love“* und *„In the Ghetto“*.

Doch hier gibt es einen entscheidenden Unterschied: Keine Glitzeranzüge. Kein Make-Up. Keine Verkleidung.

Im Mittelpunkt steht ausschließlich das, was Elvis unsterblich gemacht hat – *seine Stimme und seine Musik*.

Torben Does Elvis interpretiert die Songs mit Respekt, Hingabe und stimmlicher Authentizität. Es geht nicht um das Kopieren einer Ikone, sondern um das ehrliche, musikalische Erleben seiner größten Werke. Die Show verzichtet bewusst auf äußere Inszenierung und konzentriert sich auf das Wesentliche: den unverwechselbaren Sound, die Emotionen und die Energie, die Elvis’ Musik bis heute lebendig halten.

Veredelt wird das gesamte Konzerterlebnis von der *TDE Live Band*, die mit authentischen Arrangements, kraftvoller Dynamik und musikalischer Präzision den legendären Las-Vegas-Sound aufleben lässt. Sie sorgt für den vollen, mitreißenden Klang, der jede Nummer zu einem echten Live-Erlebnis macht.

Freut Euch auf einen Abend voller Nostalgie, Gänsehautmomente und mitreißender Rhythmen – eine Hommage an den King, die zeigt, dass wahre Größe nicht im Kostüm liegt, sondern in der Musik.

Sa. 14. November 2026 um 20.00 Uhr TORBEN DOES ELVIS & the TDE live Band ELVIS in Concert Eine Stimme. Eine Band. Eine Legende. Eine unvergessliche Nacht. Alvesloher Bürgerhaus. Am Bahnhof / Paul Simon Weg - Ab 19.00Uhr ist Einlass.

Eintritt im Vvk. 32,- € ermäßigt 28,- € Abendkasse 36,- € ermäßigt 32,- € (Der ermäßigte Preis gilt für Kultur im Dorf Mitglieder, Behinderte und Bürgergeldbezieher)

Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse 18,-€

Kartenreservierungen Tel. unter 0155 656 522 46 oder per E-Mail an kid-alveslohe@gmx.de oder über www.kid-alveslohe.de