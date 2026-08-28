Veröffentlicht am 28.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Donnerstag, 3. September, um 15 Uhr bietet der Seniorenbeirat wieder eine Sprechstunde auf dem Rhen an. Die Sprechstunde findet im Gemeindehaus der St. Petrus Kirchengemeinde in der Norderstedter Straße 22 statt.

Der Seniorenbeirat freut sich über viele Besucherinnen und Besucher. Fragen und Anregungen werden gerne entgegengenommen – auf dem Anrufbeantworter, der unter der Telefonnummer 04193-96 31 77 zu erreichen ist, oder per E-Mail an seniorenbeirat@ehrenamt-hu.de. Bei der Sprechstunde erhalten Interessierte auch Formulare für die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ebenfalls werden Notfallmappen, Notfallkärtchen und Notfalldosen angeboten.