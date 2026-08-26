Veröffentlicht am 26.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Samstag, 5. September, und Sonntag, 6. September 2026, laden Marika Fleck und Peter Fleck zur Ausstellung „Licht - Blicke“ nach Henstedt-Ulzburg ein. Die Ausstellung findet jeweils von 12 bis 17 Uhr in den Räumen des Regenbogen e. V., Beckersbergstraße 4, statt. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Titel „Wo Licht Geschichten schreibt“ zeigen Marika Fleck und Peter Fleck Arbeiten aus Malerei und Fotografie. Im Mittelpunkt steht die besondere Wirkung des Lichts. Licht lenkt den Blick, verändert Stimmungen und lässt vertraute Motive immer wieder neu erscheinen.

Marika Fleck widmet sich in ihren Gemälden unterschiedlichen Lichtstimmungen und deren Wirkung auf Landschaften und Räume. Peter Fleck hält in seinen Fotografien besondere Augenblicke fest, in denen Licht, Himmel, Wasser und Gebäude eine ganz eigene Atmosphäre entwickeln.

Mal erscheint das Licht weich und ruhig, mal kraftvoll und voller Bewegung. Es lässt Farben leuchten, schafft Tiefe und verändert die Wahrnehmung eines Motivs. Ein vertrauter Ort kann dadurch plötzlich fremd wirken. Ein kurzer Augenblick erhält eine besondere Bedeutung.

„Licht ist mehr als Helligkeit. Es kann Hoffnung, Begeisterung, Erstaunen und Freude wecken“, beschreiben Marika und Peter Fleck den Gedanken hinter ihrer Ausstellung. „Unsere Bilder laden dazu ein, die Wirkung des Lichts bewusst wahrzunehmen und den eigenen Blick einen Moment länger verweilen zu lassen.“

Die Ausstellung „Licht - Blicke“ ist die vierte gemeinsame Ausstellung von Marika und Peter Fleck in den Räumen des Regenbogen e. V. Sie findet im Rahmen der 13. SE-Kulturtage statt.