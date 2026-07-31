Veröffentlicht am 31.07.2026

Henstedt-Ulzburg – Wenn ein Familienangehöriger pflegebedürftig wird, ändern sich der Alltag und die Bedürfnisse schlagartig. Für diesen Fall gibt es die Pflegeversicherung. Die tritt nicht automatisch ein, Anträge müssen gestellt und Regelungen beachtet werden. Welche Pflegeleistungen können über die Kassen abgerechnet werden? Welche Entlastungen gibt es für pflegende Angehörige?

Antworten zu Fragen wie diesen gibt es am Freitag, den 28. August, auf der Informationsveranstaltung der Selbsthilfegruppe für Pflegende Angehörige in Henstedt-Ulzburg. Als Expertin ist die Leiterin des Pflegestützpunkts Tanja Barthel eingeladen. Sie wird erklären, welche abrechenbaren Leistungen an welchen Pflegegrad geknüpft sind. Zum Überblick über die Angebote gehören unter anderem auch die Kurzzeitpflege und die Verhinderungspflege. Frau Barthel ist auch bereit, Fragen zu beantworten. Einen Ausblick möchte sie auf die geplanten Änderungen geben, die für das nächste Jahr angekündigt sind. Die Veranstaltung findet in Räumen des Vereins Regenbogen, Beckersbergstraße 4, von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KIS) unter 04551/3005 anmelden und näher informieren.