Veröffentlicht am 28.07.2026

Alveslohe. Im Rahmen der ersten Sitzung des neuen Clubjahres auf Gut Kaden hat der Lions Club Alveslohe den turnusmäßigen Wechsel an der Clubspitze vollzogen. Nach einem ereignisreichen Präsidentenjahr übergab Kirsten Habenicht das Amt an Regina Potthast aus Henstedt-Ulzburg.

In ihrer Amtszeit initiierte und begleitete Kirsten Habenicht zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten zugunsten sozialer Projekte in der Region. Dank des Engagements der Mitglieder konnten erneut namhafte Spendensummen an verschiedene Einrichtungen übergeben werden. Zu den geförderten Organisationen gehörten unter anderem das Don Bosco Haus in Mölln, der Kinderschutzbund Bad Segeberg, der Waldkindergarten Henstedt-Ulzburg sowie die Tafeln in Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg.

Mit Blick auf ihr Präsidentenjahr zog Kirsten Habenicht ein positives Fazit. Die verantwortungsvolle Aufgabe habe ihr viel Freude bereitet und zahlreiche bereichernde Begegnungen ermöglicht. Gleichzeitig freue sie sich nun darauf, das Clubleben wieder ohne die zusätzlichen Verpflichtungen des Präsidentenamtes zu genießen.

Regina Potthast gehört dem Lions Club Alveslohe seit mehr als drei Jahren an und startet mit großer Motivation in ihre neue Aufgabe. Gemeinsam mit den Clubmitgliedern möchte sie die bewährten Projekte fortführen, neue Impulse setzen und das Miteinander im Club weiter stärken.

„Zusammenhalt, Freundschaft und die Freude daran, gemeinsam etwas Gutes zu tun – genau das macht unseren Club aus", sagt die neue Präsidentin.

Für das neue Clubjahr stehen bereits zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Geplant sind unter anderem der traditionelle virtuelle Nikolauslauf, der Tannenbaumverkauf, der 10. Benefizlauf, die vierte Teilnahme am Friedensplakatwettbewerb gemeinsam mit der Förderschule Lakweg sowie das 32. Golfturnier, das im Jahr 2027 stattfinden wird. Darüber hinaus ist erneut eine musikalische Benefizveranstaltung vorgesehen.

Der Lions Club Alveslohe besteht seit 36 Jahren und engagiert sich mit derzeit 32 Mitgliedern für soziale Projekte – überwiegend in der Region. Mit den Erlösen aus seinen Benefizveranstaltungen unterstützt der Club regelmäßig gemeinnützige Einrichtungen und Initiativen. Interessierte, die sich ehrenamtlich engagieren und Teil der Lions-Gemeinschaft werden möchten, sind jederzeit willkommen.