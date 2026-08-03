Veröffentlicht am 03.08.2026

Der ADFC Henstedt-Ulzburg startet im August gleich mit 2 Feierabendtouren. Am Dienstag, den 04.08. geht es um 18:00 Uhr los mit einer Überraschungstour. Start ist vom Europagarten, von dort aus geht es auf eine gemütliche Radtour von ca. 30 km durch die schöne Umgebung – die genaue Strecke und das Ziel stehen noch nicht fest und werden gemeinsam mit den Teilnehmenden spontan abgestimmt. So bleibt es spannend und abwechslungsreich!

Am Donnerstag, den 06.08. ist der Start bereits um 17:00 Uhr am Europagarten beim Rathaus Ulzburg. Das Ziel nach ca. 22 km ist das Kurgebiet Bad Bramstedt mit einer Einkehr im Restaurant Glücksmarie. Die Rückfahrt geht über Schmalfeld, so dass nach einer Gesamtstrecke von ca. 45 km mit einer Rückkehr gegen 21.00 Uhr gerechnet werden kann.

Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos. Nichtmitglieder sind herzlich willkommen und werden um eine kleine Spende gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitradeln!

Weitere Informationen erteilt der Tourenleiter: Norbert Krebs E-Mail norbert_krebs@web.de Mobil 0160 5566235

Der ADFC freut sich auf viele spontane Mitradlerinnen und Mitradler bei diesen entspannten Feierabendtouren!