Veröffentlicht am 17.07.2026

Henstedt-Ulzburg. Ein starkes Ergebnis für den Klimaschutz: Insgesamt 36.333 Kilometer haben 190 aktive Radelnde in 14 Teams beim diesjährigen „Stadtradeln" in Henstedt-Ulzburg zurückgelegt. Damit wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen und ein wichtiges Zeichen für nachhaltige Mobilität gesetzt.

„Das Ergebnis zeigt einmal mehr, wie groß das Engagement in Henstedt-Ulzburg ist. 190 Teilnehmende und über 36.000 Kilometer – darauf können wir sehr stolz sein", sagte Klimaschutzmanagerin Hannah Grünewald, die die Aktion „Stadtradeln" in Henstedt-Ulzburg koordiniert hat. „Auch, wenn unser ambitioniertes Ziel von 40.000 Kilometern verfehlt wurde, ist die Entwicklung absolut positiv. Jeder einzelne Kilometer zählt für den Klimaschutz." Sie zeigte sich sehr erfreut über die rege Beteiligung: „Die Zahlen sprechen für sich", so Hannah Grünewald. „Besonders schön ist, dass sowohl viele Vielradelnde als auch Menschen mit kurzen Alltagswegen teilgenommen haben. Genau diese Mischung macht den Erfolg des ‚Stadtradelns' aus."

In diesem Jahr wurden wieder besondere Leistungen ausgezeichnet. Verschiedene Preise, bereitgestellt von dem Verein „Henstedt-Ulzburg Marketing", gingen an die erfolgreichsten Teilnehmenden: Unter anderem wurde das Team des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Henstedt-Ulzburg für seine Leistung von 9.140 Kilometern ausgezeichnet. Die Einzelleistung mit den meisten geradelten Kilometern erzielte Dieter Heinsohn mit 2.057 Kilometern. Zum krönenden Abschluss gab es zusätzlich eine Preisverleihung im Rahmen der von dem Verein „Henstedt-Ulzburg bewegt" organisierten „Beck's Days" im Naturbad Beckersberg. „Trotz konstanten Regens ließen es sich engagierte Teilnehmende nicht nehmen, vor Ort dabei zu sein. Unter ihnen wurden drei hochwertige Rad- und Reiseprodukte verlost. Die Gewinner freuten sich über ihre Preise – die wetterfesten Produkte kamen angesichts der Bedingungen direkt am selben Tag zum Einsatz", erklärte die Klimaschutzmanagerin. „Dass die Teilnehmenden trotz des Wetters zur Preisverleihung gekommen sind, zeigt die Begeisterung für das ‚Stadtradeln'. Ein herzlicher Dank gilt ‚Henstedt-Ulzburg Marketing' für die Bereitstellung der Preise sowie allen Teilnehmenden für ihren Einsatz."

Bild: Engagierte Teilnehmende trotzten bei der Preisverleihung durch Klimaschutzmanagerin Hannah Grünewald im Rahmen der „Beck's Days" dem Regen – hier freuten sich Dr. Dietmar Kahle, Dirk Kebernik und Jens Daberkow (von links) über ihre Gewinne. Foto: Mirja Kahle