Veröffentlicht am 08.09.2026

Kisdorf. Die Musiker-Comedy-Gruppe Bidla Buh bringt ihre „Abschiedstour" nach Kisdorf. Am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr spielen die drei Künstler im Margarethenhoff eine Show mit rund 30 Instrumenten und vielen Überraschungen.

Sie sehen aus, als wären sie zu einem Staatsbankett geladen: Frack, Manschettenknöpfe, Einstecktuch, gestriegeltes Haar. Aber aufgepasst! Hier ist vieles anders als es scheint, denn diese drei Herren, die so gentlemanlike daherkommen, haben es faustdick hinter den Ohren. Hinter der Fassade der gestriegelten Gentlemen verbirgt sich ein wahres Füllhorn schräger Ideen: Mit virtuoser Leichtigkeit bringen Hans Torge, Ole und der mürrische Bruder Frederick rund 30 Instrumente – vom Gartenschlauch bis zum magischen Koffervibraphon – zum Erklingen und parodieren dabei treffsicher Stars der internationalen Musikszene. Zwischen hanseatischem Belcanto-Gesang, tönenden Trompeten-Wettstreiten und einer hemmungslosen „Lach-Ekstase" verschmilzt musikalische Brillanz mit köstlichem Slapstick zu einem rasanten Ritt durch die Epochen. Ob tanzende Almjodler oder eine finale Kaktus-Funk-Party – dieses laut Hamburger Abendblatt „mit allen musikalischen Wassern gewaschene" Trio beweist, dass erstklassige Unterhaltung die beste Medizin ist.

Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 25 Euro, im Vorverkauf 23 Euro. Schüler zahlen 12 Euro. Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, das Stöberstübchen in Kisdorf, Steen decoration e.K. in Kisdorf, die Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg.

Kartenbestellungen sind auch per E-Mail möglich. Dazu werden Vor- und Nachname, Adresse und Telefonnummer benötigt. E-Mail-Bestellungen sind verbindlich. Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.

Kontakt: Träger-Verein Dorfhaus Kisdorf e.V., Claudia Stehr, Telefon 0160/94720161, E-Mail: claudia_m_stehr@yahoo.de