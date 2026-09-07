Veröffentlicht am 07.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Im August öffnete das Reparatur-Café erstmals seine Türen im Jugendzentrum Tonne, Beckersbergstraße 57. Das Projekt wurde von der Volkshochschule Henstedt-Ulzburg, dem Verein IN VIA Hamburg und dem Seniorenbeirat ins Leben gerufen – ganz nach dem Motto „Reparieren statt wegwerfen".

Der Start war ein voller Erfolg: Rund 20 Besucherinnen und Besucher nutzten das neue Angebot am Vormittag, 17 mitgebrachte Gegenstände wurden zur Instandsetzung vorgestellt. „Unter den Reparaturprojekten befanden sich vier Fahrräder, verschiedene Elektrogeräte, mehrere Haushaltsgeräte sowie Geräte aus der Unterhaltungselektronik und ein Damenarmband. Ein großer Teil der defekten Objekte konnte dank der Unterstützung der ehrenamtlichen Fachleute wieder funktionsfähig gemacht werden", freut sich Uwe Groth, Vorsitzender des Seniorenbeirats.

Das Reparatur-Café ist wieder am Sonnabend, 19. September, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung über die Homepage oder per E-Mail gebeten. Aktuelle Hinweise und detaillierte Informationen sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Foto: Hans Jewan (vorn) und Manfred Ulbricht bearbeiteten den Staubsauger von Anja Elsholz. ©Seniorenbeirat