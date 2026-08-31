Veröffentlicht am 31.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Der Kulturpreis 2026 der „Gertraud und Heinz Manke-Stiftung" geht an Almut und Henning Rahmer. Das Ehepaar hat über mehr als drei Jahrzehnte mit seiner Buchhandlung für einen kulturellen Treffpunkt sowie einen Ort der Begegnung und des Austauschs für die Bürgerinnen und Bürgern gesorgt. Die diesjährige Jury würdigt mit der Auszeichnung das herausragende persönliche Engagement von Almut und Henning Rahmer.

Mit einem tiefen Verständnis dafür, welche Bedeutung Bücher, Bildung und kulturelle Teilhabe für eine lebendige Gemeinschaft besitzen, förderten die Eheleute Rahmer die Lesekultur in der Gemeinde, unterstützten Autorinnen und Autoren, organisierten Veranstaltungen und schufen einen Raum, in dem Literatur und Kultur unmittelbar erlebbar wurden.

Der Kulturpreis der „Gertraud und Heinz Manke-Stiftung" wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Jugendkulturpreis vergeben. Er ist mit 1.500 Euro dotiert. Bisher mit dem Kulturpreis ausgezeichnet wurden der Bildhauer Hans-Heinrich-Kempcke, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg, die Kulturfördervereinigung „Forum", die Pianistin Edda Blufarb, die Malerin Ingrid Langbehn, der Ulzburger Singkreis, der Musiker Professor Wolfgang Schlüter, der Maler Albert Christoph Reck, der Autor und Schauspieler Joachim Grabbe, die Musical AG des Alstergymnasiums und das VHS-Orchester „Forum Musicum". Nachdem 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und aus Mangel an Vorschlägen kein Kulturpreis verliehen wurde, konnte sich 2022 der Musiker Hermann Dossmann über die Auszeichnung freuen. 2024 wurde das Team der „Kümmerer" der Kunst- und Kulturwoche Henstedt-Ulzburg um Ingrid Wacker geehrt.

Die Verleihung des Kulturpreises findet am Sonntag, 13. September, um 12 Uhr in der Kulturkate Beckersberg, Beckersbergstraße 40 in Henstedt-Ulzburg, statt. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die „Gertraud und Heinz Manke-Stiftung" freut sich über zahlreiche Gäste, die der Preisverleihung beiwohnen möchten!

Foto: Almut und Henning Rahmer bekommen am 13. September den Kulturpreis der „Gertraud und Heinz Manke-Stiftung" überreicht. Foto: Familie Rahmer