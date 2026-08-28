Veröffentlicht am 28.08.2026

Henstedt-Ulzburg (ots) - Bereits am 11. August 2026 (Dienstag) kam es auf einem Rad-Wanderweg im Naturschutzgebiet Pinnau-Quelle am frühen Abend zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pedelecfahrerin und dem Fahrer eines E-Scooters.

Zwar gab der junge Fahrer seine Personalien Preis, diese waren jedoch offenbar falsch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr am besagten Dienstagabend befuhr eine 57-jährige Frau aus Henstedt-Ulzburg mit ihrem Pedelec von der Hamburger Straße kommend den unbefestigten Rad- und Wanderweg im Naturschutzgebiet Pinnau-Quelle.

Unterwegs war sie in Richtung Wismarer Straße. Im Bereich einer S-Kurve seien ihr dann im zügigen Tempo vier bis fünf Jugendliche auf ihren E-Scootern entgegen gekommen.

Der erste der Gruppe habe seinen Roller stark abgebremst. Dadurch habe sich der Roller quer gestellt und die 57-Jährige sei mit dem Fahrer oder dem Lenker des Scooters zusammengestoßen. Anschließend stürzte die Dame und zog sich dabei trotz Fahrradhelm nicht unerhebliche Verletzungen an Kopf und Arm zu. Auch das Fahrrad erlitt leichte Beschädigungen.

Die Jugendlichen halfen der Frau zwar auf und begleiteten sie ein Stück weit aus dem Park hinaus, doch als sie nach den Personalien des Unfallbeteiligten fragte, suchten alle das Weite. Zuvor habe der Jugendliche, der mit in den Unfall verwickelt war, jedoch seinen Namen und seine Anschrift genannt. Diese Angaben dürften nach intensiven Ermittlungen der Polizei allerdings falsch gewesen sein.

Denn als die Geschädigte die Anschrift aufsuchte, wurde sie nicht fündig. Daher brachte sie den Vorfall nachträglich zur Anzeige. Zuvor ließ sie sich in einem Krankenhaus ärztlich untersuchen.

Die Polizei sucht nun nach dem Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren.

Er soll ca. 1,80 m groß und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er rotblonde bis hellbraune Haare, die an den Seiten kurz und oben leicht gelockt gewesen seien.

Der Jugendliche und wer Hinweise auf ihn und seine Identität geben kann, werden gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst der Polizeistation Henstedt-Ulzburg in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 04193 -

99130 oder per Email an henstedt-ulzburg.pst@polizei.landsh.de beigebracht werden.