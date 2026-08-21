Veröffentlicht am 21.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Silke Backsen, Mitglied des Landtages Schleswig-Holstein, lädt alle Interessierten zur kostenlosen Veranstaltung “Auf der Suche nach neuen Naturschutzgebieten” herzlich ein! Am 31.08.2026 von 18:00-19:30 Uhr im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstr. 34 in Henstedt-Ulzburg findet eine Info- & Mitmachveranstaltung zur gemeinsamen Erarbeitung neuer möglicher Naturschutzgebiete im Kreis statt.

Die Einladung richtet sich an alle Naturbegeisterten – eine Parteimitgliedschaft oder Vorwissen ist nicht erforderlich. „Ich freue mich, dieses Jahr im ganzen Land vor Ort zum Thema Naturschutzgebiete unterwegs zu sein. Am Ende des Jahres werden wir auf Grundlage der Veranstaltungen so hoffentlich viele neue Prozesse anstoßen können. “, so Silke Backsen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wird aber zur besseren Planung unter regionalbuero@silkebacksen.de begrüßt. Über diese E-Mail-Adresse können auch Fragen zur Veranstaltung gestellt werden.