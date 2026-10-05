Veröffentlicht am 05.10.2026

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Samstag (26.09.2026) kam es gegen 23:50 Uhr am Bahnhof in der Amselstraße in Henstedt-Ulzburg zu einem körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten eine Frau und ein Mann zu dieser Zeit den Bahnsteig. Dort bemerkten sie eine Gruppe aus drei Frauen und einem weiteren Mann. Zwischen den Personen aus der Gruppe kam es augenscheinlich zu einem verbalen Streit.

Der hinzugekommene Mann versuchte nach derzeitigen Ermittlungsstand, die Situation zu schlichten. Im weiteren Verlauf kam es zwischen ihm und der männlichen Person aus der Gruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Mann, der zuvor schlichtend eingegriffen hatte, ging dabei verletzt zu Boden. Er musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Insbesondere werden die drei Frauen gesucht, die sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof aufhielten.

Auch der bislang unbekannte Beteiligte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden und seine Sicht der Ereignisse zu schildern.

Hinweise nimmt die Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer 04193 99130 entgegen.