Veröffentlicht am 24.09.2026

Henstedt-Ulzburg. In einer gemeinsamen Aktion laden der Verein „BürgerAktiv“ und der Seniorenbeirat interessierte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Henstedt-Ulzburg am Mittwoch, 7. Oktober, um 15 Uhr zu einem Vortrag des Vereins „WEISSER RING“ ein.

Das Thema lautet: Wie schützen sich Seniorinnen und Senioren vor Betrügerinnen und Betrügern aus dem Internet, an der Haustür oder per Telefon? Dieser kostenfreie Vortrag findet in gemütlicher Runde bei einer Tasse Kaffee in der Kulturkate, Beckersbergstraße 40, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Wolfgang Schürer von der Außenstelle Bad Segeberg des Vereins „WEISSER RING“ wird den Vortrag halten. Foto: Seniorenbeirat