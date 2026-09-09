Veröffentlicht am 09.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet einen Kurs zu künstlichen Intelligenz-Chatbots wie ChatGPT, Copilot und Gemini an. Diese browserbasierten Anwendungen beantworten gezielte Fragen zu verschiedenen Themenbereichen in menschenähnlicher Interaktion. Das Wissensspektrum erstreckt sich von Technologie, Wissenschaft bis hin zu Kunst und Kultur.

Die Teilnehmenden erfahren, wie die Anwendungen funktionieren und wie die KI für den geschäftlichen wie auch privaten Kontext eingesetzt werden kann. Es werden die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Anwendungen vorgestellt. Darüber hinaus lernen die Kursteilnehmer, wie sie Copilot in MS Office-Programmen integrieren können.

Der Kurs findet an zwei Terminen donnerstags statt: am 24.09. und 01.10.2026, jeweils von 18:30 bis 21:30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 57,00 € (Kurs-Nr. BA59.62).

Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de.