Veröffentlicht am 09.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Die Vielfalt einzigartiger Musik und verschiedenster Tanzstile bringt dich so richtig in Schwung: Latin, Jazz, Reggaeton, Disco Dance, Hip Hop, Flamenco und viele mehr. Eine Tanzstunde mit Gute-Laune-Musik!

Alle Choreographien sind einfach und leicht nachvollziehbar. Deine Balance, Körperbeherrschung und neuromuskuläre Koordination werden durch dynamische Balance-Sequenzen verbessert. Zum Abschluss kannst du den Entspannungsteil genießen!

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet ab Mittwoch, 23.09.2026 von 12:00 – 13:00 Uhr diesen Kurs an. Die Kursgebühr für 10 Termine beträgt EUR 80,00 (Kurs-Nr. BA32.23).

Informationen und Anmeldungen online unter .