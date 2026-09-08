Veröffentlicht am 08.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Ein Projekt, das bei der VHS Henstedt-Ulzburg schon seit Jahren auf der Wunschliste steht, geht bald an den Start – VHSnext! Dabei können Jugendliche ab 15 Jahren nicht nur eigene Kursideen einbringen, sondern auch selbst als bezahlter Coach einen Kurs geben.

„Wir haben uns im Team der VHS bisher natürlich immer wieder Gedanken darüber gemacht, welche Angebote Jugendliche spannend finden könnten", erzählt VHS-Leiter Dr. Jochen Brems. „Aber wer könnte das besser wissen als die Jugendlichen selbst? Mit VHSnext wollen wir deshalb einen neuen Weg gehen und ihnen die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu werden."

Gemeinsam mit VHS-Mitarbeiterin Ulrike Auhuber, die VHSnext maßgeblich mitentwickelt hat und den neuen Bereich auch künftig begleiten wird, möchte die VHS möglichst viele Jugendliche dafür begeistern, ihre eigenen Skills, Talente und Interessen mit anderen zu teilen.

Dabei sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt: Zum Beispiel mit einem E-Sport-Workshop, in dem man gemeinsam trainiert und Gaming-Strategien entwickelt? Oder ein Kurs rund ums Upcycling von Klamotten, bei dem aus alten Shirts echte Einzelstücke werden? Auch Reels & Stories, Social-Media-Content, Fotografie, Zeichnen, Kochen oder KI-Schulungen für Einsteigerinnen und Einsteiger sind denkbare Themen. Wer sich besonders gut mit einem Computerspiel auskennt, gerne Bücher empfiehlt, kreativ ist oder einfach einen ganz eigenen Skill hat, kann daraus seinen eigenen Kurs machen.

„Es geht uns darum, Jugendlichen zu zeigen: Das, was du kannst und was dir Spaß macht, ist etwas wert – und vielleicht gibt es andere, die genau das von dir lernen möchten", erklärt Auhuber. „VHSnext ist deshalb für mich ein echtes Herzensprojekt."

Angehende Coaches müssen ihren ersten Kurs nicht allein auf die Beine stellen. Nach einem persönlichen Kennenlerngespräch lädt die VHS zu einem kostenlosen Wochenendworkshop ein. Dort geht es um wichtige inhaltliche und rechtliche Grundlagen des Unterrichtens. Vor allem aber können die Jugendlichen gemeinsam mit einer erfahrenen Lehrgangsleiterin überlegen, wie aus ihrer Idee ein richtig guter erster Kurs wird. „Und dafür gibt es nicht nur Applaus, sondern auch ein Honorar von 20 Euro pro Stunde".

Wer also mindestens 15 Jahre alt ist und Lust hat, das eigene Lieblingsthema, Hobby oder Talent mit anderen zu teilen, ist bei VHSnext genau richtig. Die eigene Kursidee kann ganz einfach über das spezielle VHSnext-Kontaktformular auf der Homepage der VHS Henstedt-Ulzburg eingereicht werden. Dort werden lediglich die Kursidee und die persönlichen Kontaktdaten eingetragen. Noch einfacher geht es per E-Mail an next@vhs-hu.de.

Foto: VHS-Mitarbeiterin Ulrike Auhuber (links) und VHS-Leiter Dr. Jochen Brems (rechts) freuen sich auf die neue „VHSnext".