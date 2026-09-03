Veröffentlicht am 03.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet einen Thai-Kochkurs an, bei dem du authentische Gerichte aus Thailand selbst zubereiten lernst. In einer entspannten Atmosphäre zeigen die Kursleitenden dir Schritt für Schritt, wie du zwei leckere und aromatische Speisen aus Thailand ganz einfach zubereitest.

Am Freitag, 18. September 2026 von 18:00 bis 20:30 Uhr findet der Kurs „Ho Mok Pla – Gedämpftes Fischcurry im Bananenblatt" in der Küche der Olzeborchschule statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. (Kurs BA35.04)

Du bekommst hilfreiche Tipps und Tricks aus der echten Thai-Küche. Gemeinsam kochen, probieren und genießen Sie die Gerichte zusammen.

Informationen und Anmeldungen finden sich auf www.vhs-hu.de.