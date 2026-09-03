Veröffentlicht am 03.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am 14.11.2026 geht eine der beliebtesten Partys der Region in die 5. Runde – die Revival Party des Lions Clubs Henstedt-Ulzburg! An dem sehr erfolgreichen Konzept der Vorjahre wird auch dieses Mal nicht gerüttelt: Hits von den 70ern bis in die 2000er Jahre, live gespielt von der wohl besten Coverband Norddeutschlands „Tin Lizzy“, Getränke des entsprechenden Zeitgeistes und vor allem viele Gäste, die Lust haben, nach „ihrer“ Musik zu feiern und zu tanzen.

„Je nach Alterslage waren ja sehr unterschiedliche Jahrzehnte für den eigenen Musikgeschmack prägend“, weiß der amtierende Lions-Präsident Thomas Meier, der auch dieses Mal wieder alle Gäste ermuntern möchte, sich bei ihrem Outfit von der jeweiligen Zeit inspirieren zu lassen. „Und wer mit den Lions feiert, hat immer auch einen weiteren guten Grund auf seiner Seite: Selten ist es so einfach, sich mit Freunden ausgelassen zu amüsieren und dabei noch etwas Gutes zu tun“, versichert Meier, „denn alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent in regionale und überregionale Hilfsprojekte“.

Los geht es am 14.11.2026 um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg. Bevor Tin Lizzy um 21:00 Uhr mit Songs „von zart bis hart“ und einer mitreißenden Bühnenshow loslegt, wird DJ Frank schon mal alle Besucher in Tanzlaune bringen. Und wer das letzte Mal dabei war, der weiß, dass sich das Publikum nicht lange bitten lässt…

Für das leibliche Wohl werden die Lions wieder persönlich sorgen. So wird es gleich zwei Bars geben, die neben Bier und Wein auch den ein oder anderen Lomgdrink ausschenken. Wer dann noch Hunger bekommt, für den stehen kleine Snacks bereit.

Karten gibt es ab sofort unter www.lions-hu.de. Nach den Erfahrungen der letzten vier Partys sollten sich alle Tanzbegeisterten möglichst schnell ihre Karten sichern.

Achtung: Wer schon vorher zusammen mit den Lions feiern möchte, ist herzlich eingeladen, am Sonntag, 06.09.2026, zum Winzerfest auf das Gelände Op´n Haidbarg, Norderstedter Str. 79, in Henstedt-Ulzburg zu kommen. Ab 11:00 Uhr dürfen sich die Gäste auf eine sorgfältig ausgewählte Weinvielfalt von Winzern aus Franken und von der Nahe, dazu passende kleine kulinarische Köstlichkeiten und Zünftiges vom Grill freuen! Für die passende Stimmung sorgt Live-Musik unter freiem Himmel.