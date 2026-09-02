Veröffentlicht am 02.09.2026

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Dienstag (01.09.2026) ist es gegen 18:00 Uhr in der Bürgermeister-Steebock-Straße zu einem Diebstahl von zwei Fässern Bier a 50 Liter gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Fässer von dem Geschädigten auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgeladen. Während die Fässer kurze Zeit später in die Räumlichkeiten des Vereins verbracht werden sollten, waren die Fässer nicht mehr aufzufinden.

Die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Gerstensaftes geben kann. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04193 - 9913 - 0 entgegen.