Veröffentlicht am 12.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Unter dem Titel „Licht – Blicke – Wo Licht Geschichten schreibt" präsentieren Marika und Peter Fleck am Samstag, 5., und Sonntag, 6. September 2026, ihre Werke aus Malerei und Fotografie im Regenbogen e. V. in Henstedt-Ulzburg. Die Ausstellung findet im Rahmen der SE-Kulturtage statt und ist bereits die vierte Schau des Künstlerpaares in den dortigen Räumen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die vielfältige Wirkung von Licht: Es verändert Landschaften, lässt Wasser glitzern, prägt die Stimmung des Himmels und lässt selbst vertraute Gebäude in neuem Licht erscheinen. Marika Fleck zeigt Gemälde, in denen Licht Stimmungen erzeugt und Räume verwandelt. Peter Fleck präsentiert Fotografien besonderer Momente, in denen Licht, Himmel, Wasser und Architektur eine eigene Atmosphäre entfalten.

Die gezeigten Arbeiten laden dazu ein, vertraute Motive neu zu betrachten – etwa die Frage, wie sich eine Landschaft im Licht verändert oder welche Stimmung entsteht, wenn sich der Himmel im Wasser spiegelt. Die Künstler erzählen mit ihren Bildern von Hoffnung, Begeisterung und Freude und möchten die Besucher zum genauen Hinsehen anregen.

Licht – Blicke Malerei von Marika Fleck, Fotografie von Peter Fleck Sa., 5. und So., 6. September 2026, jeweils 12–17 Uhr Regenbogen e. V., Beckersbergstraße 4, Henstedt-Ulzburg Eintritt frei