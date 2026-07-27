Veröffentlicht am 27.07.2026

Henstedt-Ulzburg. Der Seniorenbeirat Henstedt-Ulzburg hat auf dem vergangenen Gemeindefest die Initiative zur Gründung eines Reparatur-Cafés ergriffen. Inzwischen hat sich eine Gruppe engagierter Fachleute sowie Hobbyexpertinnen und -experten gebildet, die Vorbereitungen für den Betrieb sind weitestgehend abgeschlossen – nun steht der Starttermin fest: Ab Sonnabend, 15. August, öffnet das neue Angebot unter dem Dach der Volkshochschule (VHS) Henstedt-Ulzburg seine Türen.

Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum Tonne, Beckersbergstraße 57, das mit einem eigenen Werkstattraum ideale Bedingungen bietet.

„Das Reparatur-Café wird künftig an jedem dritten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Ziel ist es, defekte Alltagsgegenstände gemeinsam mit ehrenamtlichen Fachleuten wieder funktionsfähig zu machen – ganz im Sinne von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und praktischer Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger", erklärt Seniorenbeiratsvorsitzender Uwe Groth. „Es haben sich Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Bereichen zusammengefunden: Von Elektronik und Haushaltsgeräten über Fahrräder und Holzarbeiten bis hin zu Spielzeugen und Modeschmuck stehen kompetente Unterstützerinnen und Unterstützer bereit, um mit Rat und Tat zu helfen. Besucherinnen und Besucher bringen ihre kaputten Gegenstände einfach mit und reparieren sie – begleitet von den Ehrenamtlichen – selbst oder lassen sich zeigen, wie es geht."

Aktuelle Hinweise und detaillierte Informationen sind auf der neu eingerichteten Homepage zu finden.

Das Organisationsteam des Reparatur-Cafés Henstedt-Ulzburg bedankt sich für die große Unterstützung durch die VHS sowie durch das Jugendzentrum Tonne. „Ein Reparatur-Café ist ein Ort der Begegnung, des Lernens und des gemeinsamen Handelns. Es stärkt die Gemeinschaft und setzt ein Zeichen gegen Wegwerfmentalität", betont der Seniorenbeirat. „Das Angebot ist kostenfrei, Spenden zur Unterstützung des Projekts sind willkommen. Das Reparatur-Café Henstedt-Ulzburg freut sich auf Ihren Besuch."

Foto: Seniorenbeirat