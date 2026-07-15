Veröffentlicht am 15.07.2026

Henstedt-Ulzburg (ots) - In den späten Abendstunden des vergangenen Montags (13.07.2026) kam es in der Amselstraße in Henstedt-Ulzburg vor dem Bahnhof zu einem Konflikt zwischen zwei Männern. Einer der beiden schubste den anderen zu Boden, sodass dieser sich verletzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr hielten sich zwei 64- und 65-jährige Eheleute auf einem Gehweg vor dem Bahnhof in Henstedt-Ulzburg auf. Dem 64-jährigen Mann fiel ein auf dem Gehweg parkenden PKW auf. Weil es dadurch sehr eng gewesen sei, habe der Mann den Fahrzeugführer angesprochen. Der sei aus seinem PKW gestiegen, hätte dem Mann das Handy aus der Hand geschlagen und ihn geschubst. Dadurch fiel der Herr zu Boden und schlug dort mit dem Kopf auf.

Anschließend habe es noch ein Streitgespräch zwischen dem Autofahrer und der Frau des Geschädigten gegeben, ehe er mit seiner hellen Limousine mit Itzehoer Kennzeichen in Richtung Falkenstraße davon gefahren sei. Der Fahrer sei nach ersten Angaben zwischen 40 und 50 Jahre alt und ca. 1,65 m groß gewesen. Er habe eine drahtige Figur gehabt und lichtes Haar getragen. Bekleidet sei er u.a. mit einem kurzärmeligen Hemd gewesen.

Der 64-Jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Vorfall dürfte von einer Passantin mit einem größeren Hund beobachtet worden sein. Diese hätte sich noch nach dem Befinden der Eheleute erkundigt. Die Frau und wer weitere Angaben zum flüchtigen Täter oder seinem Verbleib machen kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation Henstedt-Ulzburg in Verbindung zu setzen. Diese sind unter der Telefonnummer 04193 - 99130 zu erreichen.