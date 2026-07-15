Am Freitag, den 28. August 2026, startet um 21:00 Uhr ein ganz besonderes Event: der Karaoke-Marathon im Phoenix-Stübchen (Strietkamp 25, 24629 Kisdorf). Diese Veranstaltung könnte als die längste Karaoke-Show Norddeutschlands in die Geschichte eingehen – denn sie läuft mindestens 24 Stunden nonstop!
Durch den Abend, die Nacht und den nächsten Tag führt Daniel Schlieckmann aus Henstedt-Ulzburg, besser bekannt als DJ Daniel. Er wird die gesamte Zeit am Mischpult sitzen und für die perfekte Stimmung sorgen. Das Team des Phoenix-Stübchen kümmert sich derweil um das leibliche Wohl der Gäste.
Highlights des Karaoke-Marathons
- 24+ Stunden Nonstop-Karaoke – Jeder, der Lust hat, kann mitmachen!
- Frühschoppen am Samstag – Für alle, die nach der langen Nacht noch nicht genug haben.
- Grillnachmittag am Samstag – Gemütlicher Ausklang mit leckeren Grillspezialitäten.
Freitag, 28. August 2026, ab 21:00 Uhr
Phoenix-Stübchen, Strietkamp 25, 24629 Kisdorf
Weitere Infos: www.karaokebar.events