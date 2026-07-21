Veröffentlicht am 21.07.2026

Henstedt-Ulzburg. Ein neues Kapitel für den Lions Club Henstedt-Ulzburg: Im Rahmen der offiziellen Ämterübergabe am 25. Juli hat Thomas Meier das Präsidentenamt von Dr. Jochen Brems übernommen. In seiner Antrittsrede fand Thomas Meier, der aus der Finanzbranche kommt, viele dankbare Worte für seinen Vorgänger, der sein Motto „Aus Liebe zum Mitmenschen" nach außen als auch im Club spürbar gelebt habe.

Zugleich dankte er dem gesamten Vorstand, allen Mitgliedern, Partnerinnen und Partnern sowie den zahlreichen Beauftragten und Arbeitsgruppen: „Ohne euch wären unsere Activitys und Projekte nicht möglich." Mit seinem Motto „Hand aufs Herz" setzt der neue Präsident einen klaren eigenen Akzent.

Bereits im Vorfeld seiner Präsidentschaft hatte Thomas Meier die Einführung von Herzretter-Trainings im Club angestoßen – mit dem Ziel, dass jedes Mitglied im Ernstfall eines Herz-Kreislauf-Stillstandes couragiert und mit der nötigen Sicherheit eingreifen kann. In den Trainings sollen praxisnah Wiederbelebungsmaßnahmen und der Einsatz eines Defibrillators vermittelt werden, damit im Notfall aus Zögern schnelles, entschlossenes Handeln wird. Thomas Meier ist überzeugt, dass gerade diese Basisfertigkeiten im Alltag oft über Leben und Tod entscheiden – und möchte sie deshalb langfristig fest im Club verankern. Genau das ist für ihn gelebtes „We Serve": hinschauen, wo andere vorbeigehen, und helfen, wo Hilfe gebraucht wird – nicht aus Streben nach Anerkennung, sondern aus Überzeugung.

Dennoch: Thomas Meier möchte nicht alles neu erfinden, sondern bewusst auf dem aufbauen, was den Club stark und sichtbar gemacht hat. Dazu zählen die etablierten Publikumsmagnete wie das Winzerfest, die Revival-Party, das Charity-Konzert und die Osterei-Aktion, die einen Großteil der finanziellen Mittel des Clubs erwirtschaften. Ebenso sollen die sozialen Projekte fortgeführt werden – darunter die Unterstützung der Tafeln, das frühkindliche Augenscreening, die Ukraine-Hilfe und die Schwimmkurse. Künftig sollen auch die neuen Herzretter-Trainings dauerhaft zum festen Projektportfolio des Clubs gehören.

Für das kommende Lionsjahr hat sich Thomas Meier drei Schwerpunkte gesetzt: mehr soziales Engagement durch die Fortführung bewährter Activitys und neue, bedarfsgerechte Projekte; mehr Sichtbarkeit des Clubs in Presse, sozialen Medien und durch Kooperationen mit Schulen und sozialen Einrichtungen; sowie ein starkes Clubleben, das von Freundschaft, persönlicher Begegnung und gemeinsamen Abenden lebt. Sein Amt versteht er dabei ausdrücklich nicht als Bühne, sondern als Aufgabe: zuzuhören, zu verbinden und dafür zu sorgen, dass gute Ideen Wirklichkeit werden. Unterstützung findet er dabei im gesamten Vorstand – von Clubmasterin über Schatzmeister und Sekretär bis zu den Vizepräsidentinnen – sowie weiterhin bei seinem Vorgänger Dr. Jochen Brems, der dem Club künftig als Past-Präsident erhalten bleibt.

Der Lions Club Henstedt-Ulzburg engagiert sich im Rahmen des internationalen Lions-Netzwerks für soziale, kulturelle und gesundheitliche Projekte in der Region und darüber hinaus. Getragen wird die Arbeit von ehrenamtlichem Engagement der Mitglieder sowie von Erlösen aus Veranstaltungen die zumeist aus eigener Kraft umgesetzt werden.

Foto: Übergabe des symbolischen Staffelstabes von Past-Präsident Dr. Jochen Brems an Thomas Meier.