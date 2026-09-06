Veröffentlicht am 06.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Donnerstag, den 10.09. um 14:00 Uhr startet eine Nachmittags-Radtour zu dem Naturschutzgebiet Wittmoor im Norden Hamburgs.

Das Naturschutzgebiet Wittmoor ist eines der letzten Hochmoore und umfasst Moore, Feuchtwiesen und Heideflächen, die gerade jetzt in bester Blüte stehen. Heidekräuter und Wollgräser sind in der Moorlandschaft stark vertreten.

Vorgesehen ist auch eine Einkehr in einem der beiden Eiscafés in Hamburg Duvenstedt. Startort ist der Europagarten beim Rathaus Ulzburg. Die Tour ist ca. 40 km lang und führt im moderaten Tempo über befestigte und weniger befestigte Wege zurück nach Henstedt-Ulzburg.

Die Rückkehr ist gegen 18:00 Uhr vorgesehen.

Informationen dazu erteilt der Tourenleiter Norbert Krebs unter 0160 5566235. Die Tour ist kostenlos, alle Radfahrer sind herzlich eingeladen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.