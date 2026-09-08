Veröffentlicht am 08.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Der ADFC Henstedt-Ulzburg lädt alle Radfahrbegeisterten herzlich zu der letzten Feierabendtour am Dienstag, den 15. September 2026, ein. Unter dem Motto „Überraschungstour" erwartet die Teilnehmenden ein voraussichtlich letzter entspannter und abwechslungsreicher Abend auf dem Fahrrad in netter Gesellschaft.

Treffpunkt ist um 18:00 Uhr am Europagarten beim Rathaus Ulzburg. Von dort startet eine gemütliche Tour durch die reizvolle Umgebung. Das Besondere: Strecke und Ziel werden nicht im Voraus festgelegt, sondern spontan gemeinsam mit den Mitradlerinnen und Mitradlern abgestimmt. So entsteht eine flexible und überraschende Tour, bei der der gemeinsame Spaß im Vordergrund steht.

Die Rückkehr ist gegen 21:00 Uhr geplant.

Die Teilnahme ist kostenlos. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen und werden lediglich um eine kleine Spende gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Tourenleiter Norbert Krebs unter Mobil: 0160 5566235.

Der ADFC Henstedt-Ulzburg freut sich auf zahlreiche spontane Mitradlerinnen und Mitradler und einen entspannten Feierabend auf zwei Rädern.