Veröffentlicht am 25.08.2026

Henstedt-Ulzburg. In jedem Leben steckt ein Stoff, der erzählt werden will. Erinnerungen, Brüche, Glücksmomente, Verluste, Widersprüche, Sehnsüchte: Oft ist alles da – nur der Anfang fehlt. Dieser Workshop lädt dazu ein, die eigene Geschichte neu zu betrachten und schreibend herauszufinden, was in ihr steckt.

Wie finde ich einen Plot in meinem eigenen Leben? Wie erkenne ich, was für meinen Text wirklich wichtig ist – und was nur Beiwerk bleibt? Wie komme ich meiner eigenen, einzigartigen Erzählerstimme näher? Und wie finde ich heraus, was ich im Tiefsten eigentlich sagen will?

Gemeinsam mit dem renommierten Autor und Schauspieler Mathias Kopetzki begeben sich die Teilnehmenden auf die Suche nach dem literarischen Kern ihrer Erfahrungen. In Übungen, Gesprächen und Schreibanlässen geht es darum, Erinnerungen zu verdichten, Szenen zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und aus persönlichem Erleben Literatur werden zu lassen.

Seine Erfahrung als Autor und Schauspieler macht ihn zu einem ebenso sensiblen wie inspirierenden Begleiter in diesem Prozess.

Ein Wochenendseminar für alle, die schreiben, sich erinnern, gestalten und ihrer eigenen Geschichte eine Form geben möchten.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet dieses Seminar am Samstag und Sonntag, den 12. und 13.09.2026 je von 10.00 - 17.30 Uhr an. Die Kursgebühr für 2 Termine beträgt 149,00 €. Kurs-Nr.: BA213.10.

Anmeldungen bei der VHS Henstedt-Ulzburg oder online über www.vhs-hu.de.