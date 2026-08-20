Veröffentlicht am 20.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Der ADFC lädt zu einer anspruchsvollen Tages-Radtour zu den Holmer Sandbergen ein. Start ist am Donnerstag, 5. September 2026, um 10:00 Uhr vom Europagarten beim Rathaus Ulzburg.

Die Tour ist etwa 80 Kilometer lang mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 18 Kilometer pro Stunde. Die Holmer Sandberge sind heute eines der größten Binnendünengebiete Norddeutschlands. Großflächige offene Sanddünen bilden mit Bauminseln aus bizarr wachsenden Kiefern ein einzigartiges Landschaftsbild.

Die Route führt über befestigte und weniger befestigte Wege zurück nach Henstedt-Ulzburg. Eine Einkehr in Holm ist vorgesehen. Die Rückkehr wird gegen 18:00 Uhr sein.

Informationen zur Tour erteilt der Tourenleiter Norbert Krebs unter der Telefonnummer 0160 5566235. Die Tour ist kostenlos, alle Radfahrer sind herzlich eingeladen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Foto: Regionalpark Wedeler Au e.V.